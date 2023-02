Mutiger Tiroler schlug Einbrecher in die Flucht

In Seefeld (Bezirk Innsbruck-Land) wurde am Freitag ein vorerst unbekannter Einbrecher vom Wohnungsbesitzer auf frischer Tat ertappt. Nach einem Handgemenge konnte der Einbrecher ohne Beute flüchten. Er wurde wenig später im Zuge der Fahndung von einer Diensthundestreife aufgespürt und festgenommen, so die Polizei.

Der Einbruch wurde am helllichten Tag verübt. Der Täter, ein 41 Jahre alter Belgier, wie sich später herausstellte, war gegen 12.30 Uhr auf einen Balkon eines Mehrparteienhauses gestiegen und hatte dort die Türe aufgebrochen.

Einige Wertgegenstände hatte der Mann bereits zum Abtransport hergerichtet, als er vom Wohnungseigentümer und dessen Bekannten überrascht wurde. Es kam zu einem kurzen Handgemenge, bevor dem Täter über den Balkon die Flucht gelang.

Nach einer Fahndung mit zahlreichen Streifen konnte der Täter noch in Seefeld festgenommen werden.