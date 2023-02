Auf frischer Tat ertappt: Einbrecherbande in OÖ festgenommen

Die beiden Tatverdächtigen, eine 25-jährige Frau aus Linz und ein 40- jähriger Mann aus dem Bezirk Gmunden, konnten unmittelbar nach einem Einbruch in einer Bäckerei im Bezirk Zell am See (Salzburg) festgenommen werden.

Drei weitere Täter konnten flüchten. Die zwei Festgenommen kooperierten mit der Polizei, dadurch kam man auch den drei weiteren Beschuldigten auf die Schliche. Sie wurden an ihrer Wohnadresse in Linz aufgefunden, so die Polizei, die Unterstützung von der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität erhielt.

Die Beschuldigten sind teilweise geständig, sie wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Wels eingeliefert.