Feuerwehr entdeckte Leiche bei Löscharbeiten in Linz-Urfahr

Am Montagvormittag war es in einer Wohnung in Linz-Urfahr zu einem Brand gekommen. Laut Informationen der Polizei konnte die Berufsfeuerwehr diesen schnell löschen.

Während des Einsatzes wurde in der betroffenen Wohnung ein ein lebloser Körper gefunden. Eine weitere Person konnte lebend gerettet werden.

Alles weitere sei laut Polizei noch unsicher. Auch, wo das Feuer seinen Ausgang genommen hat, müsse erst geklärt werden.