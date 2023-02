OÖ: Mutmaßliche Einbrecher nach Warnschüssen festgenommen

Die Polizei hat nach zwei Einbrüchen im Raum Schladming (Bezirk Liezen) in der Nacht auf Montag am Nachmittag zwei Verdächtige festgenommen. Die beiden Männer flüchteten jeweils in einem Wagen vor der Polizei, als diese sie in Liezen anhalten wollte, über die Pyhrnautobahn (A9) Richtung Oberösterreich, berichtete die steirische Exekutive.