Polizisten erwischten Pkw-Einbrecher in Wien in flagranti

Wohl durchdacht hatte der 53-J√§hrige seinen Plan am Montag offenbar nicht: Er brach in ein Cabrio in einer Supermarkt-Parkgarage in Wien-D√∂bling ein und erbeutete einen f√ľnfstelligen Eurobetrag und eine hochpreisige Uhr. Allerdings wurde er dabei von Zeugen beobachtet. So war er gerade dabei, das Fahrzeuginnere zu durchsuchen, als die Polizei bereits eintraf. Als die Beamten ihn festnehmen wollten, wehrte er sich und verletzte auch zwei Polizisten leicht. Schlie√ülich gelang es den Beamten, ihn zu √ľberw√§ltigen.

Nach der Festnahme konnten ein f√ľnfstelliger Eurobetrag, Einbruchswerkzeug und eine teure Uhr sichergestellt. Der Tatverd√§chtige befindet sich in Polizeigewahrsam. Die Einvernahme ist noch ausst√§ndig. Trotz leichter Verletzungen konnten die Polizisten ihren Dienst fortsetzen.

Verpassen sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: