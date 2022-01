Gastronomen haben Mut zu neuem Wirtshaus trotz Corona

Corona macht es der Gastronomie in Österreich nicht gerade leicht. Dass ausgerechnet in einer derart fordernden Zeit zwei Junggastronomen ihr Schicksal in die Hand nehmen und sich mit einem Wirtshaus in die Selbstständigkeit wagen, hat im Piestingtal viele überrascht.

Anton Hajszan und Marco Toifl versuchen ihr Glück und haben den traditionsreichen Reichentalerhof in Waldegg an der Piesting (Bezirk Wiener Neustadt) wiedereröffnet. „Wir glauben, dass trotz oder gerade wegen der Pandemie die Gäste das gemütliche Beisammensein in einem Wirtshaus wieder schätzen“, so die beiden Köche.

In Zeiten wie diesen müsse man auch etwas riskieren, sagt Hajszan. Erfahrung bringt das Duo, zumindest was die Küche anbelangt, genug mit. Kennengelernt haben sie sich in der Tourismusschule am Semmering. Anton Hajszan betreibt mit seiner Familie außerdem das Gasthaus Raxkönig in Nasswald. Dort hat Marco Toifl immer wieder ausgeholfen und gearbeitet.