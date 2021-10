Zu wenig Personal: Sonntags wird es beim Wirten teurer

In der Wiener Wirtschaftskammer ist man zuversichtlich, dass Aufschläge von den Gästen akzeptiert werden: „Wir müssen sie daran erinnern, dass das Wochenende der Erholung dient und man es als Kurzurlaub betrachten sollte. Da sitzt das Geldbörsel in der Regel etwas lockerer“, sagt Gastro-Obmann Peter Dobcak. Dann könne man Verständnis dafür generieren, dass das Schnitzel sonntags einen oder zwei Euro mehr koste.

Sonderfall Wien

Was das Angebot am Wochenende angeht, gilt Wien als Sonderfall: Gasthäuser, die am Sonntag geöffnet haben, findet man dort gefühlt seltener als am Land. Eine Statistik gibt es aber nicht. Mitunter hängt der Eindruck auch damit zusammen, wo man hinschaut. Am Stadtrand wird man eher fündig – weil es dort Familien für Ausflüge hinzieht. Für Lokale in der Innenstadt, die von Geschäftsessen leben, rentiert sich eine Sonntagsöffnung allerdings nicht.

Eines dieser Lokale gehört Erwin Scheiflinger. Er führt das Bastei-Beisl im 1. Bezirk in Wien. Als es vor 40 Jahren eröffnet wurde, war es sonntags noch Betrieb. Mittlerweile ist man davon abgekommen: „Für den Sonntag bräuchte ich wegen der Arbeitszeitregelung drei Mitarbeiter mehr“, sagt Scheiflinger.

Sonntags doch wieder aufzusperren und so wie die Wirte in Oberösterreich mehr zu verlangen, ist für ihn keine Option: „Das wäre unseriös.“