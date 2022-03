Musik für den Hass, Waffen für Jedermann

Von einer „Neonazi-Zelle“ war die Rede. Von Verbindungen nach Deutschland. Von einem alten Bekannten im Zentrum der Ermittlungen des Verfassungsschutzes: Im Dezember 2020 rückte der Verfassungsschutz zur Adresse des einschlägig bekannten Peter Binder in Guntramsdorf, NÖ, aus. Was man fand, war ein Waffenlager in ungeahnter Größe.

Am Montag steht nun der 54-jährige Binder in Wien vor dem Richter. Vorgeworfen wird ihm Waffenhandel im großen Stil. Und ebenfalls Drogenhandel im Kilogramm-Bereich.