Rapper in Kärnten wegen Nazi-Songs verhaftet

Bei der Hausdurchsuchung eines österreichischen Rappers aus Kärnten fand die Polizei unter anderem NS-Devotionalien, Waffen und eine Reichsflagge. Grund für die Hausdurchsuchung waren vorangegangene Ermittlungen des Bundes- sowie des Landesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung.

Ins Visier der Ermittler geriet der Mann, weil er in seinen Songs unter anderem nationalsozialistische sowie rechtsradikale Inhalte verbreitete, wie die Tageszeitung Heute berichtet.

Einer dieser Songs war auch auf der Playlist des Attentäters von Halle (Deutschland). Der Mann versuchte im Herbst 2019 an Jom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag in eine Synagoge einzudringen, um dort 68 Menschen die dort feierten, zu erschießen. Der Täter streamte die Tat live ins Internet und hörte dabei Musik. Unter anderem eben auch einen Song des Kärntner Rappers.

Christchurch-Attentat als Vorlage

Als Vorlage für den Songtext diente laut Heute das Manifest des Attentäters von Christchurch (Neuseeland). Der Rapper soll das Manifest ins Deutsche übersetzt und zu einem Song verarbeitet haben.

Am 20. Jänner kam es dann zu einer Hausdurchsuchung durch das LVT Kärnten. "Bei der Hausdurchsuchung konnten Datenträger, Waffen, eine Reichkriegsflagge, NS-Devotionalien, Liedtexte sowie weitere Beweismittel sichergestellt werden", heißt es in einer Aussendung der Polizei. Der Beschuldigte wurde einvernommen und in die Justizanstalt Klagenfurt überstellt.

"Der Kampf gegen Rechtsextremismus – egal in welcher Form er sich zeigt – ist Teil unserer historischen Verantwortung. Rechtsextremismus hat viele Gesichter und Formen angenommen – umso wichtiger ist es, die Auseinandersetzung mit den Gräueltaten des Nationalsozialismus aktiv zu fördern", sagte Innenminister Karl Nehammer.