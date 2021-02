Die Folgen der Pandemie: Experte spricht von "toxischer Mischung"

Es fehlt die große Perspektive?

Es gibt Dekadenzerscheinungen in Europa, und einige Kulturpessimisten behaupten, wir hätten den Zenit unserer Wohlstandsentwicklung überschritten und dass jetzt die Rezession folgen müsse. Ich persönlich bin nicht so pessimistisch, aber es gibt Indikatoren, die das nahelegen könnten. Zum Beispiel, wie entwickeln sich die Wirtschaftsdaten in China? Wie unsere Demografie? Während in anderen Regionen die Bevölkerung explodiert, werden wir weniger und veraltern.

Da stellt sich die Frage, ob uns dann noch die Innovation beschert sein wird, die uns über viele Jahrzehnte geprägt hat. Das kann man nur durch gute Bildung und Ausbildung kompensieren. Und auch da gibt es Defizite, wenngleich das vielleicht Jammern auf hohem Niveau ist.

Was wird entscheidend?

Die Frage ist, ob wir uns diesen Sozial- und Wohlstandsstaat auf Dauer leisten können? Und wenn ja, wo werden wir Einbußen machen müssen? Wird man im Gesundheitssystem einsparen müssen? Im Bildungssystem? Wird unser Pensionssystem grundlegend überarbeitet werden müssen? Das sind Fragen, denen wir uns als Generation stellen müssen. Darauf wird aber die Politik Antworten finden müssen. Potenzial hätten Europa und Österreich genug. Wir haben sehr gut ausgebildete Personen, die Frage ist, ob die Bereitschaft da ist, sich wirklich noch einmal voll ins Zeug zu legen. Den durchschnittlichen Europäern geht es vergleichsweise gut, sie spüren nicht den Druck, alles zu geben. Aber vielleicht ändert sich das jetzt durch die Corona- und Wirtschaftskrise.

Und die Krisenverlierer?

Nicht jeder geht auf die Straße und revoltiert gegen die Obrigkeit. Aber am Rande der Anti-Corona-Demos rekrutieren Extremisten Unterstützer. Die toxische Mischung, die aktiv ist, muss vom Staats- und Verfassungsschutz sehr genau beobachtet werden.