Museen: Ein zweites Belvedere für Salzburg

Lichtbrunnen im Hof

Herzstück des neuen Belvedere ist der Lichtbrunnen, der dem Hof eine neue Aufenthaltsqualität verleihen soll. Die rund 1.300 m2 an zusätzlichen Ausstellungsflächen werden unterirdisch gegraben. Wichtig sei es, dass hier kein Gefühl einer „Blackbox“ aufkomme, so der Juryvorsitzende Roland Gnaiger. Die Siegerbüros wollen an der Oberfläche, dem einstigen Privatgarten Wolf Dietrichs, eine grüne, frei zugängliche Oase schaffen. Vorbild könnten die Stadtbäume an der Mariahilfer Straße in Wien sein. Außerdem soll sich die Neue Residenz stärker Richtung Stadt öffnen: Zugänge, wie etwa das Tor Richtung Kai- und Kapitelgasse, das zwar bereits besteht, aber nur wenig genutzt wird, sollen neu betont werden. Stella Rollig, Direktorin im Belvedere: „Salzburg wird eine Visitenkarte des Belvedere.“

Welche Schätze sie in die Mozartstadt bringen wird? Es soll nichts „ausquartiert“ werden, Salzburg sei dann Teil der aktuellen Aktivitäten. Eine Dauerausstellung ist geplant, aber auch Sonderschauen zu wechselnden Themen. Das Belvedere stehe für rund 800 Jahre Kunstgeschichte und zeige im Schnitt wie andere große Museen auch nur rund fünf Prozent der Schätze, der Rest liege im Depot.