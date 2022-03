Die Wahrheit und ein bisschen mehr: Belvedere zeigt Realismus

„Die Malerei soll aus nichts bestehen als aus der Darstellung von Objekten, die für den Künstler sichtbar und greifbar sind“, schrieb der Franzose Gustave Courbet 1855 als Leitwort zu einer bald legendären Ausstellung. Diese sollte den Begriff „Realismus“ wie einen Pflock in die Kunstgeschichte einschlagen.

Courbets Manifest kam 15 Jahre nach dem Tod von Caspar David Friedrich, den man als Zentralfigur der Romantik in der Malerei kennt. „Der Maler soll nicht nur malen, was er vor sich sieht, sondern auch, was er in sich sieht“, hatte dieser seinen Kollegen als Ratschlag hinterlassen. „Sieht er aber nichts in sich, so unterlasse er auch zu malen, was er vor sich sieht.“

Fakten und Feeling

Außenschau und Innenschau, Realismus und Romantik sind also die großen Gegensatzpaare, um die die Kunst ab der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts Slalom fuhr. Dass die Pole nicht so klar voneinander abzugrenzen sind, ja bisweilen eng aneinanderlagen, wird in der Schau „Lebensnah“ im Oberen Belvedere nun deutlich.