Die surrealistische Sachertorte: "Dalí-Freud" im Belvedere

Nahsichtigkeit legt auch die Belvedere-Schau nahe, die bei allem Getöse (am Montag wird sie vom spanischen Königspaar offiziell eröffnet) mit dem lang gezogenen Orangerie-Saal auskommt und so überschaubar bleibt. Die meisten Exponate sind auf bankähnliche, im rot getünchten Saal verteilte Möbel montiert, was Salon-Atmosphäre zur Folge hat.

Angesichts der Tatsache, dass die meisten von uns Dalí-Werke eher als Poster kennen, ist es fast überraschend zu sehen, dass der Spanier relativ kleine Formate malte – diese aber mit viel Akribie.

Der Blick durchs Mikroskop war neben der Freud-Lektüre ein zentraler Impuls, wie ein Kapitel verdeutlicht: Histologische Zeichnungen von Nervenzellen, wie sie der spanische Mediziner Santiago Ramón y Cajal anfertigte, befeuerten die Surrealisten bei ihrem Streben, das bis dato Unbekannte zum Bild zu machen. Auf ähnliche Verbindungen zwischen Wissenschaft und Kunst wies der Nobelpreisträger Eric Kandel übrigens schon mit Blick auf Klimt und Schiele hin.

Dalís quasi-wissenschaftlicher Furor fokussierte sich ab 1929 auf das, was er seine „paranoisch-kritische Methode“ nannte: Darin zielte er auf Bilder ab, die eine zweifache Bedeutung haben können – wie Schwäne, die sich als Elefanten spiegeln (siehe großes Bild). Die Betrachter sollten so in ein „Interpretationsdelirium“ stürzen, befand er.