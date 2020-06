Mure ging auf Bundesstraße in Tirol ab

Wegen starker Regenfälle ist in der Nacht auf Freitag eine Mure auf die Ötztaler Bundesstraße (B186) in Oetz (Bezirk Imst) abgegangen und hat die Straße auf einer Länge von rund 80 Metern vermurt. Wasser mit Schlamm flutete auch zwei Anwesen und den Gastgarten eines Hotels.

Die B186 war rund eine Stunde lang - von 23.45 Uhr bis 0.45 Uhr - komplett gesperrt. Zuvor war es laut Polizei in Oetz-Habichen oberhalb eines Hauses zu einer Verklausung des dort in ein unterirdisch verlaufendes Rohr fließenden Holderbaches gekommen. Zudem wurde das östlich davon befindliche Auffangbecken nach einem Murenabgang stark befüllt. In weiterer Folge kam es dann zur Vermurung der Bundesstraße.