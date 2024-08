Mpreis-Gipfel: Personalabbau ohne Kündigungen

Nichts Geringeres als Massenkündigungen bei Tirols größtem privaten Arbeitgeber waren im Vorfeld eins Gipfels mit der Mpreis-Geschäftsführung, Landesräten und Sozialpartnern am Montag im Landhaus erwartet worden. Wie berichtet hatte die Gewerkschaft mit einem Abbau von 200 bis 300 Stellen gerechnet.

Umso größer war dann die Überraschung nach dem Gespräch. Mpreis-Geschäftsführer David Mölk versicherte in einer Aussendung, „dass es zu keinem Stellenabbau im kolportierten Ausmaß kommt“.

Das hatte in der vergangenen Woche noch anders geklungen. Da hieß es von der Geschäftsführung noch, dass man sich in einem Restrukturierungsprozess befinde. Von „schmerzhaften Einschnitten“ und einem „unvermeidbaren Abbau von Stellen“ war die Rede.

„Mit zusätzlichen Angeboten, etwa der Möglichkeit der Versetzung, ermöglichen wir es weiteren Mitarbeitenden zudem, im Unternehmen zu bleiben. Daraus ergibt sich, dass auch das AMS-Frühwarnsystem nicht aktiviert werden muss“, so Gros weiter.

Heißt im Umkehrschluss, dass zwar Stellen – in unbekannter Höhe - bei der Supermarktkette abgebaut werden sollen, aber eben nicht durch Kündigungen.

Was am Montag ebenfalls erneut betont wurde: Dass es zu keinen Filialschließungen komme.

Internes Rumoren

Das verheißt aus Sicht der Gewerkschaft GPA aber nicht unbedingt nur Gutes, wie der Tiroler Geschäftsführer Harald Schweighofer im KURIER-Gespräch ausführt. Denn wenn Stellen, wie geplant nicht nachbesetzt werden, „bedeutet das für das Personal, das in den Filialen arbeitet, dass der Druck auf jeden einzelnen Mitarbeiter noch größer wird“.

Und der war offenbar schon bisher beträchtlich. „Beschäftigten, die schon lange dabei sind, sagen, dass es noch nie so schlimm war“, so Schweighofer, laut dem Mpreis in Tirol die „Handelskette mit der größten Fluktuation beim Personal ist“. Positiv wertet der Gewerkschafter natürlich, dass es zu keinen Kündigungen kommen soll.