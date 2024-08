In einem langjährigen Kampf um die besten Standorte gegen Handelsriesen wie Rewe oder Spar wurde ein dichtes Filialnetz aufgebaut, im Erfolgsrausch schließlich auch über die Bundeslandgrenzen expandiert – nach Südtirol, Vorarlberg, Oberösterreich, Kärnten und in die Steiermark.

Mit einer offensiven Strategie hat sich MPreis in den vergangenen fünf Jahrzehnten den Status als Platzhirsch unter den in Tirol agierenden Supermarkt-Unternehmen gesichert.

Im April stand sie bei einer Pressekonferenz zum Firmenjubiläum noch an der Seite von David Mölk, Vertreter der Eigentümerfamilie in der Geschäftsführung. Kurz darauf ging sie von Bord. Die Chefetage des Lebensmittelhändlers, der auch Bäckerei-Filialen (Baguette) und Tiefkühl- und Getränkemärkte (T&G) betreibt, war in den vergangenen Jahren ein regelrechtes Karussell. Auch das ein Indiz für die Schieflage.

Zu Gerüchten über finanzielle Schwierigkeiten und Filialschließungen befragt, hieß es damals von Martina Dutzler, Mitglied der MPreis-Geschäftsführung, man werde sich die Filialportfolios anschauen und sich auf Tirol konzentrieren. „Das hat mit den extrem hohen Energie-, Diesel- und Transportkosten zu tun. Wir haben als Mittelständler halt ein Lager. Und das steht in Völs“, erklärte Dutzler die Probleme.

Im Sommer 2022 machte an der Unternehmensspitze zunächst Peter Paul Mölk Platz für David Mölk. Mit Dutzler und Kerstin Neumayer, die nur ein Jahr blieb, wurden Positionen in der Geschäftsführung erstmals mit familienexternem Personal besetzt. Inzwischen hat Mölk zwei Männer an seiner Seite.

Höchste Marktdichte

Aus dem herausfordernden Umfeld für MPreis machte er bei der Pressekonferenz im Frühjahr auf Nachfrage kein Hehl: „Wir haben in Österreich die höchste Dichte an Lebensmittelmärkten in ganz Europa. Und im Westen die höchste von Österreich.“