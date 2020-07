Motorradlenker und Beifahrerin nach Kollision mit Auto schwer verletzt

Ein Motorradfahrer und seine Beifahrerin sind am Montagabend in Ainet in Osttirol bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der 61-Jährige und seine 64-jährige Frau kollidierten mit dem Pkw einer 22-Jährigen. Die junge Frau fuhr gerade auf der Felbertauernstraße (B108) und wollte bei einer Kreuzung links in Richtung Lienz einfahren und übersah laut Polizei offenbar das von links kommende Motorrad.

Als die Lenkerin das Motorrad bemerkte, hielt sie an. Der Motorradfahrer aus Tschechien leitete eine Vollbremsung ein und lenkte in Richtung Fahrbahnmitte. Dabei rutschte das blockierte Hinterrad weg und das Fahrzeug stürzte auf die linke Seite. Das Motorrad schlitterte über die Fahrbahn und prallte gegen die Fahrzeugfront des stehenden Autos. Die Verletzten wurden nach der Erstversorgung ins Krankenhaus in Lienz gebracht, die 22-Jährige blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.