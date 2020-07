Landeshauptmann Platter sieht Öffnung von Nachtlokalen kritisch

Ballermann und die Schinkenstraße

Wie heikel das Thema ist, weiß auch Söldens VP-Bürgermeister Ernst Schöpf: „Wir stehen im Visier internationaler Medien." Was Nachtlokale, Discos und ähnliches betrifft, habe er "keine Ahnung, wie das funktionieren soll". Ballermann und die Schinkenstraße auf Mallorca würden aber grüßen lassen: "Da ist schon wieder dicht."

In Ischgl wie in Sölden hatte sich das Virus über Après-Ski-Partys ausgebreitet. Die Negativschlagzeilen wirken bei den Tiroler Entscheidungsträgern nach. Was Ausbruch von neuen Infektionsherden im Ski-Nightlife ist laut Platter klar: "Wenn dann plötzlich wieder so ein Cluster ausbricht, wie das der Fall war, dann haben wir auch mit der internationalen Reputation zu kämpfen."

Aktuell versucht die Tiroler Tourismusbranche aber erst einmal mit einem blauen Auge durch den Sommer zu kommen. Am Montag wurden neue Zahlen zur laufenden Saison veröffentlicht. Im Juni kamen demnach um 66,6 Prozent weniger Touristen nach Tirol als im Vergleichsmonat des Vorjahres.