Kufstein: Großbrand in der Diskothek "Partymaus"

Im Tiroler Unterland ist in der Nacht auf Dienstag die Diskothek „Partymaus“ in Kirchbichl (Bezirk Kufstein) in Brand geraten. Gegen 3.30 Uhr begann ein Pkw, der direkt vor der Diskothek abgestellt war, zu brennen. Das Feuer griff auf das Gebäude über und erreichte Fassade und Dachstuhl. Es wurde niemand verletzt, da sich keine Personen im Gebäude aufhielten, hieß es von der Polizei zur APA.

Etwa 100 Feuerwehrleute und 15 Fahrzeuge waren im Einsatz. Mittlerweile konnte „Brand aus“ gegeben werden. Die Brandermittler waren noch an Ort und Stelle, die Brandursache war noch unklar.