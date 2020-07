Kärnten: Fuchs biss schlafende Hotelgäste

Unsanft geweckt wurden heute Nacht zwei Urlauber in Hermagor. Gegen 1.30 Uhr schlich sich ein Fuchs über den Balkon durch die offenstehende Balkontüre in ein Hotelzimmer in Hermagor. Dort biss er einem schlafenden 51-jährigen Hotelgast aus Niederösterreich zwei Mal in den linken Fuß und verletzte ihn dadurch leicht.Der Mann erwachte durch die Bisse und konnte den Fuchs aus dem Zimmer jagen.

Auch Zehnjähriger gebissen

Das Tier lief daraufhin auf den benachbarten Balkon und in ein weiteres Zimmer, in dem ein 10-jähriger Bub aus der Steiermark schlief. Der Fuchs biss dem Buben in den Ellenbogen und den rechten Fuß. Der zehnjährige Bub rief um Hilfe, woraufhin sein Vater, der im Nebenzimmer schlief den Fuchs vertrieb.