Moser-Pröll kontert Schwarzer: "Mit Mittermaier verwechselt"

Moser-Pröll hatte in einem Interview in der vergangenen Woche in der " Tiroler Tageszeitung" erklärt, während ihrer aktiven Karriere von Schwarzer Briefe erhalten zu haben. "Sie suchte Prominente, damit sie in Sachen Gleichberechtigung unterstützt wird", hatte die 62-fache Siegerin von Weltcuprennen erklärt. Das bekräftigte die Olympiasiegerin 1980 nun: "Wie bereits - auch schon früher - erwähnt, ich kann mich daran erinnern, dass ich von Frau Schwarzer damals Briefe erhalten habe."

Moser-Pröll fragte beim SWR nach

Schwarzer habe ihrer Aussage nach damals, 1971, aber gerade erst gelernt, dass man Feminismus mit "F" schreibt. Moser-Pröll dazu: "Das bezweifle ich nach Durchsicht ihrer Biografie ( Wikipedia, etc. und auf ihrer HP)." Und auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole: Ich verurteile jegliche Art von Missbrauch auf das Schärfste, aber ich lasse mir nicht unterstellen, dass ich Missbrauch mitbekommen und geduldet habe!"