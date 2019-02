Alice Schwarzer zu Moser-Pröll: "Ich weiß, dass Sie lügen"

Alice Schwarzer hat in einem offenen Brief Österreichs ehemaliges Ski-Aushängeschild Annemarie Moser-Pröll der Lüge bezichtigt. Generell ging es in dem Brief darum, wie Moser-Pröll nach Bekanntwerden der Missbrauchsvorwürfe im ÖSV Trainer und Betreuer in Schutz nahm. "Was Ihre Kolleginnen da über die Zustände in den Trainingslagern zu berichten haben, bezeichnen Sie als ´üble Nachrede´", so Schwarzer.

Es sei gewiss schwer, von Helden Abschied zu nehmen. "Aber es ist offensichtlich noch schwerer, die Wahrheit zu sagen. Oder haben Sie ein so schlechtes Gedächtnis bzw. eine so blühende Fantasie?", meinte Deutschlands bekannteste Feministin in dem offenen Brief.

Den Vorwurf der Lüge unterstrich sie folgendermaßen: Schwarzer habe Anfang der 1970er-Jahre der damaligen aktiven Rennläuferin keine Briefe geschickt, wie von dieser jüngst behauptet. "Ich jedenfalls weiß, dass Sie lügen", schrieb Schwarzer.

"Jedes Monat einen Brief"

Schwarzer stößt sich an einer Behauptung, die Moser-Pröll in der Vorwoche in einem Interview mit der Tiroler Tageszeitung aufstellte. "Als ich 1971 an die Weltspitze fuhr, bekam ich jedes Monat von Alice Schwarzer einen Brief. Sie suchte Prominente, damit sie in Sachen Gleichberechtigung unterstützt wird", erklärte die 62-fache Weltcupsiegerin dort. Es ist eine Aussage, die Moser-Pröll in ähnlichem Wortlaut übrigens schon 2013 in der Kleinen Zeitung getätigt hatte.