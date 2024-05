"Moschee" im Wohnzimmer: Prozess gegen mutmaßliche IS-Sympathisanten

Vier mutmaßliche IS-Sympathisanten müssen sich am 6. Juni vor einem Schöffensenat im Landesgericht Linz verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt den vier Beschuldigten - drei Burschen im Alter von 16, 17 und 19 Jahren sowie einer 19-jährigen Frau - die Verbrechen der terroristischen Vereinigung und der kriminellen Organisation zur Last. Neben einschlägigen Chats geht es um die Einrichtung einer privaten Moschee mit IS-Dekor im Wohnzimmer.

Im Herbst des Vorjahres war im Bezirk Linz-Land eine zehnköpfige radikal-islamistische Gruppe zerschlagen worden, der neun Männer und eine Frau im Alter von 15 bis 23 Jahren angehört haben sollen. Wie die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) damals berichtete, sollen sie sich für die Terrororganisationen "Islamischer Staat" (IS) und "Emirat Kaukasus" engagiert haben. Ein Mitglied wurde bereits in St. Pölten zu zwei Jahren teilbedingt verurteilt, gegen vier hat die Staatsanwaltschaft Linz nun Anklage erhoben. Gegen die anderen wird noch ermittelt.

Der Prozess in Linz findet unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen statt. Den vier jungen Leuten wird vorgeworfen, IS-Propaganda via Social Media verbreitet zu haben. Demnach sei in einer Chatgruppe entsprechendes Material geteilt worden, unter anderem ein nachgestelltes Hinrichtungsvideo, auch sei versucht worden, weitere Mitglieder anzuwerben.

Zudem habe man in der Wohnung der beiden 19-jährigen Angeklagten - sie sind nach islamischem Ritus verheiratet - eine Art Moschee eingerichtet, in der laut Staatsanwaltschaft radikal-islamische Gesinnung gepredigt werden sollte. Konkret wurde im Wohnzimmer ein Teil des Raumes mit einem Vorhang abgetrennt und mit einer IS-Fahne sowie anderem IS-Material dekoriert.