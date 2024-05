IS-Prozess in Linz: Angeklagte sollen Hinrichtungen nachgestellt haben

Für diesen Prozess sind schon in der Vorbereitung besondere Sicherheitsmaßnahmen angekündigt: Denn am Donnerstag nächste Woche (6. Juni) stehen vier junge Leute in Linz vor Gericht.

Der Vorwurf: Sie sollen als "IS-Sympathisanten" von Oktober 2022 bis Juli 2023 eine "terroristische Vereinigung" gegründet und mit dieser im Sinne der Terrororganisation IS (Islamischer Staat) agiert haben.