Die Lage im Morgenverkehr

Geduld im Morgenverkehr ist auf der Südosttangente angesagt. Aufgrund von Verkehrsüberlastung hat sich in Richtung Vösendorf zwischen Hirschstettner Tunnel und Knoten Prater ein Stau gebildet.

Auch in Richtung Kagran kommt es zu Verzögerungen: Zwischen Sterngasse und Knoten Prater geht es nur zäh voran, ebenso stockt der Verkehr zwischen Absbergtunnel und Praterbrücke. Ein weiterer Stau hat sich bei der Gürtelausfahrt und Gürtel-Landstraßer Hauptstraße gebildet.

In Wien steht der Verkehr derzeit am Franz-Josefs-Kai zwischen Ringturm und Schwedenplatz. Aufgrund einer Baustelle ist der zweite Fahrstreifen gesperrt.

Geduld muss man auch am Gürtel zwischen Döblinger Gürtel und Währinger Straße mitbringen.

Achtung auch auf der A2 Richtung Wien: Zwischen Wöllersdorf und Leobersdorf ereignete sich ein Unfall. Zudem geht es auf der Südautobahn Richtung Wien ab Knoten Vösendorf nur zäh voran.

Auf der A1, Westautobahn Richtung Salzburg, hat sich ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen ereignet. Zwischen Seewalchen und St. Georgen sind der erste Fahrstreifen und der Pannenstreifen gesperrt.

Ein drei Kilometer langer Stau hat sich auf der A22, Donauufer Autobahn, Richtung Wien beim Knoten Kaisermühlen gebildet.

Zu einem Zeitverlust von bis zu 20 Minuten kommt es auf der A1, West Autobahn, bei der Ausreise aus Österreich am Grenzübergang Walserberg.

Ein Unfall mit LKW hat sich auf der A4, Ost Autobahn Richtung Budapest ereignet. Zwischen Fischamend und Bruck/Leitha West ist der rechte Fahrstreifen gesperrt. In der Gegenrichtung, Richtung Wien, geht es zwischen Flughafen Wien Schwechat und Knoten Prater aufgrund von Verkehrsüberlastung nur zäh voran.