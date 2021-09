Verkehr: Plus 25 Prozent bis 2030

„Wir wollen den Zuwachs auf den öffentlichen Verkehr kanalisieren und das Angebot so attraktivieren, damit die Menschen, die jetzt den Pkw benutzen, umsteigen.“ Als in zehn bis 15 Jahren realisierte Vision plädiert er für den Einsatz von autonom fahrenden Bussen, die die Pendler in ihrer Siedlung abholen und zur nächsten Bahnstation bringen, die sie rasch nach Linz bringt. Eine Reihe von Maßnahmen wie der Bau der Linzer Stadtbahn und die S-Bahnen ins Linzer Umland sind bereits eingeleitet. Steinkellner plädiert für eine raschere Vertaktung und mehr Halte- und Umstiegsstellen. Mit den ÖBB wurde ein umfangreiches Investitionspaket vereinbart. Aber die Realisierungen dauern. Auch das Radwegenetz soll erweitert werden.

Autobahnen dreispurig

Ohne den Ausbau der Straßen wird es nicht gehen. Die Innkreisautobahn – sie ist mit mehr als drei Millionen Lkw die am stärksten befahrende Autobahn Österreichs – soll nach Steinkellners Vorstellung ebenso dreispurig ausgebaut werden wie die A1 nach Salzburg – im ersten Schritt zumindest bis nach Regau. Weiters plädiert er für den Bau der Linzer Ostumfahrung, um den aus Tschechien zu erwartenden Verkehr an Linz vorbeizuführen.