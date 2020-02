Mordprozess: Mutter würgte ihre Tochter

„Aber du bist ja meine Mutter.“ Dieser Satz brachte eine 52-jährige Kärntnerin wieder zurück in die Realität. Die Frau kniete in diesem Moment über ihrer Tochter und versuchte, diese zu erwürgen.

Der Vorfall ereignete sich am 9. Juli vergangenen Jahres und wurde diesen Donnerstag am Landesgericht Klagenfurt verhandelt. Die Staatsanwaltschaft forderte eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Die Frau leidet bereits seit Jahren an paranoider Schizophrenie, laut Staatsanwältin komme es immer wieder auch zu akustischen und optischen Halluzinationen.