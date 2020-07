Schizophrenie: Diagnose durch MRT und CT

Nur 15 Prozent aller an Schizophrenie Erkrankten werden nach einer Behandlung nie wieder krank, betonte Fleischhacker. Ob das Rückfallrisiko hoch ist, hänge auch davon ab, ob die Diagnose früh erfolgte oder nicht. Bei den meisten Patienten sei eine lebensbegleitende Behandlung notwendig. "Viele brechen sie vorzeitig ab. Das ist ein großes Problem", warnte der Wissenschafter. Eine medikamentöse Behandlung alleine sei "nicht das Gelbe vom Ei". Im Idealfall werde sie durch rehabilitative Maßnahmen ergänzt.

Die Zahl der an Schizophrenie Erkrankten sei übrigens in den vergangenen Jahren nicht gestiegen, sondern über die Jahrzehnte stabil geblieben. Etwa eine von 100 Personen oder ein Prozent der Bevölkerung erkrankt mindestens einmal im Laufe ihres Lebens an daran, erläuterte Fleischhacker.

Auch Innsbruck ist Teil der internationalen "Woche des Gehirns", die vom 16. bis zum 20. März über die Bühne geht. Dabei werden Experten der Medizinischen Universität in Vorträgen unter anderem neue Einblicke in die Funktionsweise des Gehirns geben, erklärte die Verantwortlichen am Mittwoch bei einem Pressegespräch.