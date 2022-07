Mordalarm: 41-Jährige Vierfach-Mutter tot in Wohnung gefunden

Angehörige einer 41-Jährigen verständigten am Montagabend die Polizei, nachdem die in Leibnitz wohnhafte Syrerin nicht erreichbar war. In Folge öffneten Beamte die versperrte Wohnungstür. Die Frau konnte allerdings nur noch tot aufgefunden werden.

Hinweise, dass die Frau gewaltsam ums Leben gekommen sei, habe es zunächst nicht gegeben. Eine Obduktion aber erhärtete den Verdacht, dass die 41-Jährige, die mit ihren zwei Töchtern und zwei Söhnen zusammenlebte, doch ermordet worden sein könnte.

Sohn nicht auffindbar

Seither laufen die Mordermittlungen. Besonders interessant erscheint in diesem Zusammenhang, dass der 24-jährige Sohn schon seit Tagen nicht mehr erreichbar sei. Auch sein möglicher Verbleib sei noch unbekannt, weshalb eine Fahndung ausgeschrieben wurde. Ein möglicher Zusammenhang mit der Tat sei demnach nicht auszuschließen. Der Sohn lebte mit der Mutter in einem gemeinsamen Haushalt, der Kontakt zu anderen Familienangehörigen soll eng gewesen sein, hieß es gegenüber der APA.

Gewalt von Männern gegen Frauen gibt es in allen sozialen Schichten, Nationen, Familienverhältnissen und Berufsgruppen. Morde an Frauen können auch Femizide sein. Der Begriff soll ausdrücken, dass hinter diesen Morden oft keine individuellen, sondern auch gesamtgesellschaftliche Probleme wie etwa die Abwertung von Frauen und patriarchale Rollenbilder stehen.

Hilfe für Gewalt-Betroffene gibt es hier:

Frauenhelpline (Mo – So, 0 – 24 Uhr, kostenlos), 0800 / 222 555 Männernotruf: (Mo – So, 0 – 24 Uhr, kostenlos), 0800 / 246 247.