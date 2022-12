Mordalarm in Kärnten: Mann im Drogenrausch erschlagen

Am Sonntagabend ist ein 36-jähriger slowenischer Staatsbürger auf der PI Villach Trattengasse erschienen und gab an, dass er zwei Tage zuvor an seiner Wohnadresse in Villach einen Mann im Drogenrausch erschlagen habe, berichtet die Polizei.

Bei der Durchsuchung der besagten Adresse fand die Polizei einen leblosen, offensichtlich durch Gewaltanwendung verstorbenen Mann auf. Im Zuge der Erhebungen wurde bekannt, dass es sich bei dem Verstorbenen um einen 48-jährigen italienischen Staatsbürger handelt.

Der 36-jährige Tatverdächtige befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam. Die Einvernahmen und Erhebungen zum Tatablauf bzw. zu seiner Verantwortung werden vom Landeskriminalamt Kärnten geführt und sind noch nicht abgeschlossen.