Mord im Pinzgau: Sohn erschoss 55-jährige Mutter und rief die Polizei

Am Nachmittag des 23. November 2023 meldete sich ein 31-jähriger Einheimischer am Polizei-Notruf und teilte mit, dass er soeben in der Gemeinde Lofer seine Mutter erschossen habe. Die beiden lebten im gemeinsamen Haushalt.

Der Verdächtige konnte sofort festgenommen werden

Die Streife, die sofort zum Tatort geschickt wurde, trafen den 31-Jährigen noch während des Telefonates mit der Einsatzleitstelle an. Die Polizisten konnten den Mann festnehmen. Im Wohnzimmer des Hauses fanden sie anschließend die getötete 55-jährige Pinzgauerin.

>Lesen Sie mehr: Femizide: Neue Einblicke in ein äußerst brisantes Thema

Dort stellten die Einsatzkräfte auch die Schrotflinte sicher, die als Tatwaffe diente.

Es gibt keine Augenzeugen für den Mord

Der 31-jährige Pinzgauer war rechtmäßig im Besitz der Tatwaffe. Er zeigte sich bei seiner Vernehmung umfassend geständig, machte jedoch zum Motiv bis dato unschlüssige Angaben. Zeugen der Tat gibt es keine.

>Lesen Sie mehr: Brand im Landesklinikum Gmünd: 18 Personen in Sicherheit gebracht

Die Ermittlungen zu Tathergang und Motiv laufen

Die Spurenauswertungen, der genaue Tathergang sowie die Ergründung des tatsächlichen Motives sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Landeskriminalamtes Salzburg.

>Lesen Sie mehr: Zweifache Mutter im Pinzgau erstochen: Ex-Partner gesteht Tat

Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete die Obduktion der Leiche sowie die Festnahme des 31-Jährigen an. Er wird nach Abschluss der Erstmaßnahmen in die Justizanstalt Salzburg gebracht.