Brand im Landesklinikum Gmünd: 18 Personen in Sicherheit gebracht

Wegen der massiven Rauchentwicklung auf der Station setzte die Feuerwehr auch Druckbelüfter ein. Zur Klärung der genauen Umstände und der Ursache des Feuer wurden Brandermittler der Polizei betraut. Auch das NÖ Landeskriminalamt steht im Einsatz. Im Fall des Großbrandes im Landesklinikum Mödling war die Zigarette eines Patienten der Auslöser.

Drei Todesopfer

Wie die Brandermittler des NÖ Landeskriminalamtes heraus gefunden haben, sollen glühende Teilchen das verheerende Feuer damals verursacht haben. Der Glimmbrand beim Bett des Patienten sei zunächst unbemerkt geblieben, weil der Rauch durch ein offenes Fenster ins Freie dringen konnte. Als der Brandmelder ansprang, standen große Teile des Zimmers bereits in Flammen. Für den 75-Jährigen, einen 78-Jährigen aus dem Bezirk Mödling und einen 81-Jährigen aus dem Bezirk Bruck a. d. Leitha kam jede Hilfe zu spät.

18 Jahre ist es bereits her, da wurde erstmals für ein Rauchverbot in niederösterreichischen Krankenhäusern geworben und eine diesbezügliche Kampagne gestartet. Vor mehr als zehn Jahren trat die Regelung in Kraft.