Mord in Kärnten vermutet: 62-Jährige tot aufgefunden

Tötungsdelikt

Um kurz nach 5 Uhr ging dann eine Anzeige einer 40-Jährigen ein, die von ihrem Vater eine SMS bekommen hat, in der er angegeben habe, dass er und seine Lebensgefährtin bei Erhalt der Nachricht nicht mehr am Leben sein würden. Daraufhin stattete eine Polizeistreife dem Paar einen Besuch im Wohnhaus in Ebendorf, Bezirk Völkermarkt, ab und fand dort die tödlich verletzte 62-Jährige. Erst da konnte festgestellt werden, dass es sich beim Vater der 40-Jährigen um den 69-jährigen Fahrer handelte.

Momentan bestehe der Verdacht, dass dieser seiner 62-jährige Lebensgefährtin, beide niederländische Staatsbürger mit bereits längerem Wohnsitz in Österreich, mit einem messerähnlichen Gegenstand tödliche Verletzungen zugefügt hat.

Das Landeskriminalamt Kärnten ermittelt.