Mord an Trafikantin: Ashraf A. und die Schuld der anderen

30 Tage lang hat die 35-jährige Nadine W. gekämpft. 75 Prozent ihres Körpers waren verbrannt, erst musste ihr der linke Oberarm amputiert werden, später auch noch das rechte Bein. Dann starb sie an einem Multiorganversagen. Die Minuten, in denen Nadine W. am 5. März in ihrer Trafik in der Nussdorfer Straße in Wien-Alsergrund angezündet wurde, hat eine Videokamera dokumentiert. Dennoch erklärt der Angeklagte Ashraf A. Donnerstagfrüh im Landesgericht für Strafsachen in Wien: „Nicht schuldig“.

Das Wort „Schuld“ kommt im Sprachschatz des 47-jährigen Ägypters gar nicht erst vor. Als die Staatsanwältin davon erzählt, dass er auch schon seine Ex-Frau geschlagen und mit dem Umbringen bedroht hat (dafür wurde er verurteilt, Anm.), fällt er ihr ins Wort: „Das stimmt nicht!“ Wenn er über Nadine spricht, wird er schnell aufbrausend: „Alle erzählen, dass sie lieb und nett war! Aber sie hatte ein anderes Gesicht!“ Er wird so laut, dass sich die Tonanlage im großen Schwurgerichtssaal überschlägt.