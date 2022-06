Möglicherweise Braunbär in Vorarlberg gesichtet

In Vorarlberg könnte ein Braunbär gesichtet worden sein. Aus einer Seilbahn im Gemeindegebiet von Lech am Arlberg wurde ein Video von einem Tier aufgenommen, bei dem es sich um einen Bären handeln könnte, berichtete am Donnerstag ORF Radio Vorarlberg. Auch der vom Rundfunk befragte Wildbiologe Hubert Schatz sagte, der Habitus und gewisse Bewegungsformen würden dafür sprechen. Einen Beweis dafür, dass tatsächlich ein Bär durch die Bergwelt Lechs zog, gab es aber vorerst nicht.

Zuletzt hatte im Mai 2006 ein Braunbär in Vorarlberg Station gemacht. "Bruno" riss im Montafon mehrere Schafe und war mehrere Wochen im österreich-deutschen Grenzgebiet unterwegs. Im Juni wurde er in Bayern von Jägern erschossen.