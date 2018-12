Möglicher Saab-Nachfolger: Erstes Foto vom Jungfern-Flug

Eigentlich hätte es heuer bereits eine Entscheidung über die Nachfolge des Eurofighters und der alten Saab 105 geben sollen. Diese sollen 2020 ausgetauscht werden und mehrere Betreiber ( Saab und Aero) haben zuletzt Druck ausgeübt, dass sie eine rasche Entscheidung benötigen, um das Datum halten zu können.

Minister Kunasek (FPÖ) sprach mit Amtskollegen

Die Bundesregierung und Verteidigungsminister Mario Kunasek ( FPÖ) wollen sich aber noch nicht in die Karten blicken lassen. Gesucht werden, so weit bisher bekannt, zehn Trainingsflugzeuge für die großen Überschalljets. Die neuen Flugzeuge sollen langsame Ziele wie Hubschrauber oder Kleinflugzeuge verfolgen können, also Luftpolizei sein. Bisher bekannt sind potentielle Angebote aus Italien für die M-346 (zum kolportierten Stückpreis von mehr als 30 Millionen Euro) und aus Großbritannien für die BAE Hawk (offenbar rund 40 Millionen Euro).