Vor Abfangjäger-Entscheidung: Saab macht Druck auf Österreich

Wie bisher der Eurofighter? Oder der schwedische Gripen? Oder doch die amerikanische F-16?

Noch heuer will Verteidigungsminister Mario Kunasek entscheiden, mit welchem Abfangjäger Österreichs Luftraum künftig überwacht wird. Eines der in Frage kommenden Unternehmen meldet Beschwerde an. „Wir würden Österreich gern ein formelles Angebot für unseren Gripen machen“, sagt Per Alriksson, zuständig für Verkauf und Marketing beim schwedischen Hersteller Saab. Bisher habe man dem Verteidigungsressort in Wien nur ein paar Zahlen aus anderen Angeboten aus der Schublade grob zusammengerechnet.

Bevor Österreich ein derart großes Geschäft abschließe, würde man aber gern „ein ernsthaftes Angebot statt einer ungefähren Kalkulation abgeben“, betont Alriksson im Gespräch mit dem KURIER. Die nicht sehr valide Berechnung stamme außerdem aus dem April 2017, sei nicht mehr aktuell.

Das klingt anders als zuletzt in Medien dargestellt. Via Kronenzeitung wurde im August das Ergebnis der „Evaluierungskommission aktive Luftraumüberwachung“ lanciert. Darin ist von drei beziehungsweise vier Varianten und offenbar relativ fixen Kosten die Rede: Würde der Eurofighter nachgerüstet, würde das – je nach Variante – 2,3 oder 2,4 Milliarden Euro kosten. 18 neue Gripen würden 2,7 Milliarden, die F-16-Kampfjets drei Milliarden Euro kosten.