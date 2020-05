Möbeltischlerei im Salzburger Pinzgau stand in Flammen

Am Donnerstagabend ist in Eschenau im Pinzgau (Bezirk Zell am See) gegen 23.45 Uhr die Lagerhalle einer Möbeltischlerei aus bisher ungeklärter Ursache in Vollbrand geraten.

Laut Landespolizeidirektion Salzburg wurde durch den Löscheinsatz von rund 150 Mann der Freiwilligen Feuerwehren des Unterpinzgaus das Übergreifen der Flammen auf das angebaute Wohnhaus und die Fertigungshalle verhindert.

Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden an. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde der Firmeneigentümer leicht verletzt und vom Roten Kreuz versorgt. Weitere Personen kamen demnach nicht zu Schaden.