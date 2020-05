Mobiles Schnelltestlabor startet Betrieb

„Egal ob Firmen die Belegschaft durchtesten wollen, oder vor Sportveranstaltungen Teilnehmer oder Besucher durchgecheckt werden sollen, wir können das vor Ort in zwei Stunden bewerkstelligen“, versichert der Manager. Auch vor Polit-Tagungen oder vor Kultur-Events könnten die Covid-Fighter bald aktiv sein. „Wir wollen unser System auch den Salzburger Festspielen anbieten“, kündigt Fahrnberger an. Längst ist das Projekt auch im Ausland aufgefallen. So informierte sich die belgische Gesundheitsministerin Maggie De Block persönlich.

Interessenten gibt es auch in Südafrika, Florida, Griechenland oder in Russland, berichtet Fahrnberger. Hierzulande hat unter anderem ein Fußball-Bundesligist konkret angefragt. „Mit schnellen Tests werden Infektionsherde vermieden. So können wir dazu beitragen, dass es rasch zurück in die Normalität geht“, so Fahrnberger. Die angebotenen Contact Tracing-Apps begrüßt er, „weit effizienter ist aber unsere Methode“, ist sich der IT-Experte sicher. Vorerst aber wird das fünfköpfige Laboranten-Team im Schnelltestcontainer, der weiterhin in Ardagger stationiert ist, am Donnerstag den Normalbetrieb starten.