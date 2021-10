Mitte November könnte es bis zu 435 Intensiv-Patienten geben

Karlheinz Tscheliessnigg, Vorstand der steirischen Krankenanstalten, warnte am Mittwoch deutlich vor einer Überlastung des Spitalssystems: „Wir müssen handeln. Es dauert nicht mehr 14 Tage und wir sind dort, wo wir im Vorjahr waren.“

Am Mittwoch schnellten nicht nur die Neuinfektionen mit dem Coronavirus in die Höhe 4.261 waren es österreichweit binnen 24 Stunden, das ist diesjähriger Höchststand. Sondern auch die Anzahl jener Menschen stieg, die wegen Covid-19 in Spitälern behandelt werden müssen: 1.257 Patienten waren es am Mittwoch um 30 Prozent mehr als noch vor einer Woche. 250 von ihnen sind so schwer erkrankt, dass sie auf Intensivstationen liegen um rund 15 Prozent mehr als noch vor einer Woche und weit mehr als vor exakt einem Jahr: Am 27. Oktober 2020, knapp vor dem zweiten Lockdown light ab 3. November, gab es 203 Intensivpatienten.