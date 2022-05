Mit Wahrscheinlichkeitsrechnung und Glück zum Sieg im Zauberwald

Preisgekrönte Spiele werden an dieser Stelle – regelmäßige Leserinnen und Leser wissen es – gerne kritischer beäugt. Und so kommt es, dass Living Forest, frisch auf Deutsch erschienen im Pegasus-Verlag, ganz besonderen Erwartungen gerecht werden muss.

Das Familienspiel obsiegte erst unlängst beim französischen Spielepreis „L’As d’Or“ in der neuen Kategorie „Initié“, die zusätzlich zur Experten-Kategorie erstmals ausgelobt war. Wir übersetzen „Initié“ mit „Insider“, mit „Eingeweihtem“ oder vielleicht einfach mit „Kenner“. So oder so: Die Hoffnungen sind geweckt.

Strategie, Taktik und ein guter Überblick sind gefordert

Was also soll den Kenner – wenn es nach den Franzosen geht – begeistern? Thematisch mutet Living Forest konventionell an. Auch die Spielemechaniken sind gut verständlich, weil wohlbekannt.

Doch Vorsicht: Living Forest hat es tatsächlich in sich. Wir brauchen Strategie, Taktik, guten Überblick über das Spielgeschehen – und müssen schon mal ein, zwei Züge vorausdenken. Und dann ist da noch das Quäntchen Mut, das sich vor allem dann lohnt, wenn man über Grundkenntnisse in Wahrscheinlichkeitsrechnung verfügt.