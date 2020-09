Mit Kreativität blieben Parteien unter der Millionen-Grenze

Die Parteien ließen sich den Wahlkampf zwischen 330.000 und 990.000 Euro kosten. Am meisten gab demnach die FPÖ mit 987.246 Euro aus, gefolgt von der SPÖ mit 979.417 Euro und der ÖVP mit 961.129 Euro. Unter den kleineren Landtagsparteien hatten die Grünen die Nase vorne, sie bezifferten ihre Kosten mit 749.448 Euro. Die KPÖ investierte 433.087 Euro, die Neos gaben 328.049 Euro aus.

Plakate ziehen noch immer

Die Gewichtung der Parteien, wofür sie ihr Geld investierten, war ziemlich ähnlich. Das meiste Geld floss in „Außenwerbung“, speziell in Plakate. Hier war die KPÖ einsamer Spitzenreiter: 53 Prozent ihres Budgets flossen in diesen Bereich.