Steiermark-Wahl: Wo die ÖVP hinter der KPÖ landete

Blaue Verluste

Themen- und Regionswechsel: von der Obersteiermark nach Westen sowie in den Speckgürtel rund um Graz. In drei Bezirken rückte die FPÖ 2015 glatt auf Platz Eins vor – und zwar in Graz-Umgebung, Deutschlandsberg und Voitsberg. Diese Erfolge sind wieder verspielt, die Bezirke sind wieder schwarz.

In Graz-Umgebung, wo bis vor Kurzem noch FPÖ-Spitzenkandidat Mario Kunasek zu Hause war, verloren die Blauen fast 10 Prozentpunkte, sie liegen nun mit 19,7 Prozent sogar nur auf dem dritten Platz hinter ÖVP (35,5 Prozent) und SPÖ (20,4 Prozent).

In Deutschlandsberg ist das blaue Minus mit 9,5 Prozentpunkten ähnlich wie auf Landesebene ausgefallen. Die Freiheitlichen sie sind damit ebenfalls auf den dritten Platz abgerutscht.

In Voitsberg mussten sie gar ein Minus von 11,5 Prozentpunkten hinnehmen, sie erreichten 21 statt wie zuletzt 33,3 Prozent. In Voitsberg und Deutschlandsberg war noch auffällig: Die SPÖ hatte ein geringeres Minus als landesweit, minus 3,9 bzw. 2,9 Prozentpunkte.

Auch das immer wieder von der FPÖ hochgespielte Flüchtlings- und Migrationsthema reicht der blauen Wählerschaft offensichtlich nicht mehr. Auch wenn FPÖ-Klubchef Herbert Kickl im Grenzort Spielfeld auftrat, das Ergebnis wird den Blauen kaum gefallen: 25,5 Prozent reichten zwar noch für Platz zwei hinter der ÖVP in Straß in Steiermark ( Spielfeld ist ein Teil davon). Doch das Minus von 10,5 Prozentpunkte verdrängte sie von Platz eins.