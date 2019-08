Es drohen Neuwahlen: Leit- oder Leidspital Liezen?

Die Idee, die endgültige Entscheidung erst nach den Landtagswahlen 2020 zu treffen , schmettert die Koalition ebenso ab und mag da die FPÖ noch so sehr versuchen, Rot gegen Schwarz aufzustacheln. Denn die ÖVP sei zwar der falschen Meinung, habe aber wenigstens eine Haltung, stichelt FPÖ-Abgeordneter Hermann. „Die SPÖ ist tief gespalten. Wenn Sie die Meinung der Landes-SPÖ hören wollen, müssen Sie auf den Karmeliterplatz zur ÖVP-Zentrale gehen.“

Wahltermin noch 2019?

Entsprechend dann auch die Linie der Blauen: FPÖ-Chef Mario Kunasek fordert „eine handlungsfähige Regierung“, also Neuwahlen noch heuer statt des regulären Termins im Mai. Während die SPÖ sofort ablehnt, gibt sich die ÖVP am Montag noch schweigsam. Man werde sich „damit auseinandersetzen“, lässt Landeschef Hermann Schützenhöfer wissen. Viel Zeit bleibt nicht: Die FPÖ will ihren Antrag auf Auflösung des Landtages im Ausschuss am 10. September behandeln lassen.