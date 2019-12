Steirisches Schwarz-Rot tauft sich "Koalition Weiß-Grün"

Es brauche eine "stabile Koalition", begründet Schützenhöfer die Neuauflage einer Koaltion mit der SPÖ, die "Koaltion Weiß-Grün" genannt wird. "Es ist gut, dass wir in der Steiermark wissen was wir wollen. Wir haben schnell eine Regierung gebildet. Ich hoffe, dass das auch bald im Bund der Fall sein wird", merkt der Chef der schwarz-roten Regierung in Richtung Türkis-Grün im Bund an. "Wir sind zwei Pragmatiker", sagt Schützenhöfer zu seinem SPÖ-Kollegen anton Lang.