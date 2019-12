Wo die Große Koalition weiterlebt

Schnell ist es gegangen, natürlich viel schneller als im Bund. Obwohl ÖVP und SPÖ, die sich da jetzt in der Steiermark zu einem Regierungsbündnis gefunden haben, auch nicht gerade „natürliche“ Partner sind. Aber diese „unnatürliche“ Zusammenarbeit einer sogenannten „ Großen Koalition“ hat eben – im Unterschied zu Türkis-Grün – eine lange Tradition in Österreich auf Landes- wie Bundesebene. Es sind jene Parteien, die gleichsam von Beginn der Zweiten Republik an dieses Land bis in seine Tiefenstrukturen und Feinverästelungen hinein geprägt haben – mit allen (anfänglichen) Vor- und (zuletzt vor allem) Nachteilen.

Im Bund ist dieses Modell – hoffentlich – seit 2017 erledigt. Auf Landesebene hält es sich indes weiterhin: in Kärnten (unter SP-Dominanz), de facto auch in Niederösterreich (unter VP-Vorherrschaft, samt einem blauen Landesrat aufgrund des dort noch bestehenden Proporzsystems) – und eben auch in der Steiermark.