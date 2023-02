Mit glimmender Zigarette eingeschlafen: Steirer lag tot in Wohnung

Ein 56-jähriger Steirer ist Mittwochabend tot in seinem Haus in St. Johann in der Haide (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) entdeckt worden. Einer Nachbarin war aufgefallen, dass seit Tagen das Licht in der Küche eingeschaltet war. Als die Polizei nachschaute, lag der Mann tot am Wohnzimmerboden. Er dürfte mit einer glimmenden Zigarette eingeschlafen sein. Ein Kleinbrand entwickelte sich, den der Steirer offenbar noch löschen wollte, hieß es am Donnerstag von der Polizei.

Ermittlungen ergaben, dass das Feuer entweder von selbst erstickt ist oder der 56-Jährige die Flammen zwar löschen, sich aber nicht mehr retten konnte. Ein Arzt stellte eine Rauchgasvergiftung beim Verstorbenen fest. Fremdverschulden könne ausgeschlossen werden, so die Polizei.