Graz: 66-Jährige ließ sich nicht von "Polizistentrick" täuschen

Der in Deutschland wohnhafte Iraker war schon Ende Jänner 2023 nach Österreich gekommen, er sollte in Wien im Auftrag der „Keiler“ ausgewählte und bereits manipulierte Opfer um deren Wertgegenstände bringen. Nachdem dies mehrmals misslang, wurde er nach Graz geschickt.

Anfang Februar war es hier und im Bezirk Graz-Umgebung zu einer Welle von Betrugsversuchen gekommen: Aus dem Ausland agierende „Call-Center“ hatten mehrfach potenzielle Opfer kontaktiert. Mit der bekannten Masche - „die Polizei muss Ihre Wertsachen vor Kriminellen in Sicherheit bringen“ - versuchten die Anrufer, die ausgewählten, zumeist älteren Menschen zur Übergabe von Bargeld und Wertgegenständen zu überreden. So erhielt unter anderem auch die Grazerin (66) am Montagmittag einen entsprechenden Anruf.

Auf der Flucht geschnappt

Die Dame habe sich absolut richtig verhalten, teilte ein Polizist mit, sie habe den Notruf der Polizei unter 133 gewählt und die Sache geschildert. Gegen 17 Uhr sollte es an der Wohnungstüre der 66-Jährigen zur geforderten Übergabe von Bargeld an einen Boten der angeblichen Polizei kommen. Beamte in Zivil der Inspektion Riesplatz warteten bereits, als der 21-Jährige eintraf. Der Iraker versuchte noch zu flüchten, konnte jedoch mit Unterstützung von Streifen der Inspektionen Andritz, Lend und Hauptbahnhof geschnappt werden.

Ermittler der Gruppe Betrug des Landeskriminalamtes übernahmen gemeinsam mit dem Stadtpolizeikommando Graz die weiteren Erhebungen. Dabei kam es auch zu einer Hausdurchsuchung in einer Grazer Wohnung, wo Beweismittel sichergestellt wurden. Dem 21-Jährigen werden derzeit definitiv fünf Betrugsversuche in Graz und Graz-Umgebung sowie ein Betrugsversuch in Wien zur Last gelegt. Der junge Mann gab die Taten zu, er wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht. Durch seine Festnahme erhofft sich die Polizei neue Erkenntnisse zum Netzwerk der „falschen Polizisten“.