Mit Gasbrenner gegen Wespennest: Gartenhaus abgefackelt

In Stummerberg im Tiroler Zillertal ist am Montag ein Gartenhaus in Brand geraten. Ein 63-Jähriger hatte zuvor laut Polizei versucht, zwei Wespennester an dem Haus mit einem Gasbrenner zu entfernen. Dadurch fing das Gartenhaus rund zwei Stunden später Feuer.

Es wurde von der anwesenden Ehefrau und einem herbeigeeilten Nachbarn gelöscht. Die Feuerwehr Stumm mit 15 Mann konnte schließlich "Brand aus" geben. Verletzt wurde niemand.

➤ Mehr lesen: Explosion beim Moped-Putzen: Jugendlicher verletzt

➤ Mehr lesen: Waidhofen/Ybbs: Großalarm um Brand in einem Altstadthaus

➤ Mehr lesen: Brand in Sägewerk: 100 Feuerwehrleute im Einsatz