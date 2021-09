Mit findigen Ideen die Corona-Krise besser gemeistert

Die zu einer Intensivstation umgebaute Hercules C-130 des Bundesheeres erwies vor allem zu Beginn der Corona-Pandemie gute Dienste. Mit dem „fliegenden Hospital“ wurden beispielsweise schwer erkrankte Soldaten von ihrer Auslandsmission im Kosovo nach Hause geholt, um sie in Österreich besser intensivmedizinisch betreuen zu können.

Dass dies überhaupt erst möglich war, ist auch zwei findigen Bundesheer-Soldaten zu verdanken. Sie wurden dafür vor wenigen Tagen mit dem Camillo Award – einer Auszeichnung für verdiente Sanitäterinnen und Sanitäter – im Dachfoyer des Parlaments in der Hofburg ausgezeichnet. Offiziersstellvertreter Christian Fürst und Oberwachtmeister Patrick Weitersberger vom Kommando Luftunterstützung mit Sitz in Hörsching in OÖ bekamen den Anerkennungspreis in der Sonderkategorie „Krisenmanagement Covid-19“ verliehen. Die Soldaten haben im Zuge der Corona-Krise das neue Patiententransportsystem „Mobile Quarantine Bag“ für die C-130 Herkules in Hörsching entwickelt.

Dabei werden die Erkrankten im Flugzeug auf einer notfallmedizinischen Trage mit speziellem Unterdrucksystem transportiert. Es gab zahlreiche solcher Evakuierungen aus dem Einsatzraum der KFOR-Truppe.